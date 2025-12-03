Офіційно: ЄС вносить Росію до чорного списку через ризик відмивання грошей

Європейська комісія в середу офіційно запропонувала внести Росію до власного чорного списку країн з високим ризиком відмивання грошей і фінансування терористичної діяльності.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні Єврокомісії.

Росія потрапить у чорний список ЄС на підставі регламенту, який зобовʼязує Єврокомісію здійснити оцінку третіх країн, яких глобальний наглядовий орган Financial Action Task Force (FATF) не вніс у власний чорний список як країну з високим ризиком відмивання грошей.

"Комісія здійснила технічну оцінку, використовуючи чітко визначені методології та враховуючи інформацію, зібрану з відкритих джерел, від компетентних органів держав-членів та Європейської служби зовнішніх справ", – йдеться в повідомленні.

"За результатами цієї оцінки було зроблено висновок, що Росія відповідає критеріям для визнання її третьою країною з високим ризиком", – додала Єврокомісія.

Рішення має офіційно набути чинності в ЄС через місяць, якщо не буде заперечень з боку Європейського парламенту та Ради Євросоюзу.

"Це є ключовим кроком для забезпечення того, щоб фінансові та нефінансові оператори ЄС застосовували більш суворі перевірки при роботі з російськими особами", – сказав єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс.

Про те, що ЄС додасть Росію до свого чорного списку країн з високим ризиком відмивання грошей та фінансування тероризму, раніше писали ЗМІ.

На початку літа цього року стало відомо, що Європейський Союз розглядає можливість внесення Росії до свого сірого списку країн із неналежним контролем за відмиванням коштів, що може посилити фінансовий тиск на Москву.