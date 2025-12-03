Официально: ЕС вносит Россию в черный список из-за риска отмывания денег

Европейская комиссия в среду официально предложила внести Россию в свой черный список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования террористической деятельности.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

Россия попадет в черный список ЕС на основании регламента, который обязывает Еврокомиссию провести оценку третьих стран, которые глобальный надзорный орган Financial Action Task Force (FATF) не внес в свой черный список как страны с высоким риском отмывания денег.

"Комиссия провела техническую оценку, используя четко определенные методологии и учитывая информацию, собранную из открытых источников, от компетентных органов государств-членов и Европейской службы внешних дел", – говорится в сообщении.

"По результатам этой оценки был сделан вывод, что Россия соответствует критериям для признания ее третьей страной с высоким риском", – добавила Еврокомиссия.

Решение должно официально вступить в силу в ЕС через месяц, если не будет возражений со стороны Европейского парламента и Совета Евросоюза.

"Это является ключевым шагом для обеспечения того, чтобы финансовые и нефинансовые операторы ЕС применяли более строгие проверки при работе с российскими лицами", – сказал еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис.

О том, что ЕС добавит Россию в свой черный список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма, ранее писали СМИ.

В начале лета этого года стало известно, что Европейский Союз рассматривает возможность внесения России в свой серый список стран с ненадлежащим контролем за отмыванием средств, что может усилить финансовое давление на Москву.