Президент Чехії не очікує прориву від зустрічі зі скандальним кандидатом у міністри

Чеський президент Петр Павел не очікує, що після зустрічі з кандидатом у міністри з питань довкілля Філіпом Туреком, який потрапив у скандал, змінить свою думку щодо його можливої участі в уряді.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

З Туреком, який є кандидатом від партії "Автомобілісти за себе" на посаду міністра охорони навколишнього середовища, Павел зустрінеться в понеділок.

"Я вважаю справедливим вислухати його, але не хочу робити жодних висновків, поки не вислухаю його. На відміну від Філіпа Турека, я не думаю, що це лише вигадки ЗМІ, тому що те, що з'являється навколо нього, є довготривалим і з'являється дійсно головним чином у ЗМІ, але також і в інших місцях", – сказав президент Чехії.

За його словами, президент отримав від лідера "Автомобілістів" Петра Мацінки прохання вислухати Турека і його пояснення низки скандалів.

"З іншого боку, мені важко уявити щось, що могло б якимось чином змінити думку, яка є не тільки моєю, але й більшої частини громадськості. А саме те, що Філіп Турек має якості та підхід не тільки до права, але й до правил, які дійсно несумісні з посадою такого високого державного діяча, як міністр", – додав Павел.

Раніше проти Турека почали розслідування через гомофобні, расистські та антисемітські коментарі, а також звинувачення з боку його колишньої дівчини в насильстві. Також стало відомо, що він залишив гільзу та зображення шибениці на автомобілі співробітника посольства Саудівської Аравії в Празі.

Спершу "Автомобілісти" висунули Турека на посаду міністра закордонних справ, але після обурення кандидатурою вирішили запропонувати йому інший міністерський портфель.

Читайте також: Компроміс від Бабіша: що блокує зміну влади у Чехії та чи можливі неприємні сюрпризи.