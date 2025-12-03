Президент Чехии не ожидает прорыва от встречи со скандальным кандидатом в министры

Чешский президент Петр Павел не ожидает, что после встречи с кандидатом в министры по вопросам окружающей среды Филиппом Туреком, который попал в скандал, изменит свое мнение о его возможном участии в правительстве.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

С Туреком, который является кандидатом от партии "Автомобилисты за себя" на пост министра охраны окружающей среды, Павел встретится в понедельник.

"Я считаю справедливым выслушать его, но не хочу делать никаких выводов, пока не выслушаю его. В отличие от Филиппа Турека, я не думаю, что это только выдумки СМИ, потому что то, что появляется вокруг него, является длительным и появляется действительно главным образом в СМИ, но также и в других местах", – сказал президент Чехии.

По его словам, президент получил от лидера "Автомобилистов" Петра Мацинки просьбу выслушать Турека и его объяснения ряда скандалов.

"С другой стороны, мне трудно представить что-то, что могло бы каким-то образом изменить мнение, которое является не только моим, но и большей части общественности. А именно то, что Филип Турек имеет качества и подход не только к праву, но и к правилам, которые действительно несовместимы с должностью такого высокого государственного деятеля, как министр", – добавил Павел.

Ранее против Турека начали расследование из-за гомофобных, расистских и антисемитских комментариев, а также обвинений со стороны его бывшей девушки в насилии. Также стало известно, что он оставил гильзу и изображение виселицы на автомобиле сотрудника посольства Саудовской Аравии в Праге.

Сначала "Автомобилисты" выдвинули Турека на пост министра иностранных дел, но после возмущения кандидатурой решили предложить ему другой министерский портфель.

