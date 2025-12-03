Верховна Рада виключила "молдовську" мову з переліку захищених, бо її не існує

Верховна Рада у середу ухвалила в цілому проєкт закону, який оновлює перелік мов, що потребують захисту відповідно до Європейської хартії регіональних або міноритарних мов.

Як пише "Європейська правда", про це на Facebook повідомила народна депутатка, заступниця голови фракції "Слуги народу" у парламенті Євгенія Кравчук.

Ухвалений Радою закон покликаний узгодити законодавство з оновленим офіційним перекладом Європейської хартії регіональних або міноритарних мов і уточнити перелік мов, на які поширюються її положення.

За словами Кравчук, із переліку мов, які потребують захисту, вилучена російська, яка "не є під загрозою, не належить до міноритарних мов і не має бути об’єктом захисту в рамках Хартії, а відповідно і отримувати державну підтримку".

"Виправляємо історичну неточність. Замість штучної "молдавської" мови фіксуємо румунську, як це визнано у самій Молдові", – додала депутатка.

Також, за її словами, в переліку замість "єврейської" мови додали іврит та ідиш, а замість загальної "грецької" вказані новогрецька, а також румейська та урумська мови (мови надазовських греків).

"Додаємо мови корінних народів України – караїмську та кримчацьку, а також ромську мову, щоб жодна спільнота не залишилася без уваги, також вже в тексті урядового проєкту додатково була чеська мова", – написала Кравчук.

"Молдовська мова" – штучний термін, який придумали у Радянському Союзі.

Закон, який усуває це поняття з конституції та інших законів й натомість запроваджує "румунську мову", набув у Молдові чинності навесні 2023 року. Того ж року Україна також офіційно відмовилась від визнання "молдовської мови".

