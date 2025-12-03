Рада исключила "молдавский" язык из перечня защищенных, поскольку он не существует

Верховная Рада в среду приняла в целом проект закона, который обновляет перечень языков, нуждающихся в защите в соответствии с Европейской хартией региональных или миноритарных языков.

Как пишет "Европейская правда", об этом на Facebook сообщила народный депутат, заместитель председателя фракции "Слуги народа" в парламенте Евгения Кравчук.

Принятый Радой закон призван согласовать законодательство с обновленным официальным переводом Европейской хартии региональных или миноритарных языков и уточнить перечень языков, на которые распространяются ее положения.

По словам Кравчук, из перечня языков, нуждающихся в защите, исключен русский, который "не находится под угрозой, не относится к миноритарным языкам и не должен быть объектом защиты в рамках Хартии, а соответственно и получать государственную поддержку".

"Исправляем историческую неточность. Вместо искусственного „молдавского" языка фиксируем румынский, как это признано в самой Молдове", – добавила депутат.

Также, по ее словам, в перечне вместо "еврейского" языка добавили иврит и идиш, а вместо общего "греческого" указаны новогреческий, а также румейский и урумский языки (языки надазовских греков).

"Добавляем языки коренных народов Украины – караимский и крымчацкий, а также ромский язык, чтобы ни одна община не осталась без внимания, также уже в тексте правительственного проекта дополнительно был чешский язык", – написала Кравчук.

"Молдавский язык" – искусственный термин, который придумали в Советском Союзе.

Закон, который устраняет это понятие из конституции и других законов и вместо этого вводит "румынский язык", вступил в Молдове в силу весной 2023 года. В том же году Украина также официально отказалась от признания "молдавского языка".

