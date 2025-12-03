Укр Рус Eng

Делегація Європарламенту скасувала візит до Києва через претензії до депутата з "АдН"

Новини — Середа, 3 грудня 2025, 20:05 — Олег Павлюк

Запланований візит делегації Європейського парламенту до Києва був скасований після того, як Україна висловила заперечення проти присутності політика від ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Ганса Нойгоффа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Члени Комітету з питань безпеки та оборони Європарламенту мали відвідати Україну 1 грудня. Однак українська сторона зв'язалась із Європарламентом і висловила занепокоєння через включення до складу делегації Нойгоффа.

У результаті поїздка була скасована, підтвердив у розмові з Politico сам Нойгофф.

За словами євродепутата, Україна стверджувала, що він нібито є "загрозою для безпеки" і має звʼязки з Кремлем, а також відвідував окуповані Росією території України.

"Звинувачення в тому, що я підтримую політичні відносини з Російською Федерацією і що я незаконно перебував на Донбасі, не відповідають дійсності", – сказав Нойгофф.

Німецький євродепутат від "АдН" кілька разів відвідував Росію в останні роки, зокрема у листопаді побував у Сочі.

Нойгофф раніше стверджував, що будь-який мирний план між Москвою і Києвом повинен враховувати "корінні причини, що призвели до російського вторгнення", а Україні слід заборонити вступ до НАТО.

Раніше один з лідерів ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Тіно Хрупалла сказав, що Росія становить для його країни меншу загрозу, ніж сусідня Польща.

