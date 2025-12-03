Делегація Європарламенту скасувала візит до Києва через претензії до депутата з "АдН"

Запланований візит делегації Європейського парламенту до Києва був скасований після того, як Україна висловила заперечення проти присутності політика від ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Ганса Нойгоффа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Члени Комітету з питань безпеки та оборони Європарламенту мали відвідати Україну 1 грудня. Однак українська сторона зв'язалась із Європарламентом і висловила занепокоєння через включення до складу делегації Нойгоффа.

У результаті поїздка була скасована, підтвердив у розмові з Politico сам Нойгофф.

За словами євродепутата, Україна стверджувала, що він нібито є "загрозою для безпеки" і має звʼязки з Кремлем, а також відвідував окуповані Росією території України.

"Звинувачення в тому, що я підтримую політичні відносини з Російською Федерацією і що я незаконно перебував на Донбасі, не відповідають дійсності", – сказав Нойгофф.

Німецький євродепутат від "АдН" кілька разів відвідував Росію в останні роки, зокрема у листопаді побував у Сочі.

Нойгофф раніше стверджував, що будь-який мирний план між Москвою і Києвом повинен враховувати "корінні причини, що призвели до російського вторгнення", а Україні слід заборонити вступ до НАТО.

Раніше один з лідерів ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Тіно Хрупалла сказав, що Росія становить для його країни меншу загрозу, ніж сусідня Польща.