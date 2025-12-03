Запланированный визит делегации Европейского парламента в Киев был отменен после того, как Украина выразила возражения против присутствия политика от ультраправой "Альтернативы для Германии" Ганса Нойхоффа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Члены Комитета по вопросам безопасности и обороны Европарламента должны были посетить Украину 1 декабря. Однако украинская сторона связалась с Европарламентом и выразила обеспокоенность по поводу включения в состав делегации Нойхоффа.

В результате поездка была отменена, подтвердил в разговоре с Politico сам Нойхофф.

По словам евродепутата, Украина утверждала, что он якобы является "угрозой для безопасности" и имеет связи с Кремлем, а также посещал оккупированные Россией территории Украины.

"Обвинения в том, что я поддерживаю политические отношения с Российской Федерацией и что я незаконно находился на Донбассе, не соответствуют действительности", – сказал Нойхофф.

Немецкий евродепутат от "АдН" несколько раз посещал Россию в последние годы, в частности в ноябре побывал в Сочи.

Нойгофф ранее утверждал, что любой мирный план между Москвой и Киевом должен учитывать "коренные причины, приведшие к российскому вторжению", а Украине следует запретить вступление в НАТО.

Ранее один из лидеров ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла сказал, что Россия представляет для его страны меньшую угрозу, чем соседняя Польша.