СМИ: в Пентагоне завершили расследование скандала с перепиской в чате Signal

Исполняющий обязанности генерального инспектора Пентагона завершил расследование о том, допустил ли глава ведомства Пит Хэгсет нарушение, поделившись планами атаки в мессенджере Signal.

Как пишет "Европейская правда", об этом агентству Bloomberg сообщили информированные источники.

По данным Bloomberg, отчет генерального инспектора Пентагона по скандалу, известному как "Signal-гейт", во вторник передали комитету по вопросам вооруженных сил Сената США.

В нем анализировались сообщения Хэгсета о запланированных воздушных ударах США по боевикам-хуситам в Йемене, отправленные в групповой чат Signal, в который случайно попал редактор журнала The Atlantic.

Отчет запросили члены комитета Сената – республиканец Роджер Викер, который его возглавляет, и демократ Джек Рид.

Они, в частности, просили оценить, "передавали ли какие-либо лица секретную информацию, включая оперативные детали, из секретных систем в несекретные, и если да, то каким образом".

К какому именно выводу пришел генеральный инспектор Пентагона в отношении действий Хегсета, пока неизвестно. По словам источников Bloomberg, на этой неделе должна быть опубликована несекретная часть отчета.

Напомним, в марте 2025 года редактор The Atlantic Джеффри Голдберг рассказал, как его случайно добавили в групповой чат Signal с высокопоставленными чиновниками США.

В чате глава Пентагона обсуждал подробные планы атак против боевиков-хуситов, в частности точные сроки и вооружение – что, по мнению критиков администрации Трампа, могло нарушать протоколы обращения с секретной информацией и угрожало национальной безопасности.

СМИ позже узнали, что Хэгсет имел около десятка подобных чатов в Signal, где обменивался служебной информацией.

На фоне скандала своей должности лишился советник Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц, который и добавил журналиста в чат.