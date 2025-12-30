Латвія добудувала 280-кілометровий паркан на кордоні з Росією
Латвія завершила будівництво 280-кілометрового паркану уздовж кордону з Росією.
Про це повідомляє LSM, пише "Європейська правда".
У грудні завершили останні секції 280-кілометрового паркану на кордоні Латії і Росії, будівництво якого тривало кілька років і який став одним з найбільших інфраструктурних проєктів країни у сфері нацбезпеки.
Загальний бюджет склав 166 млн євро, у будівництві брали участь шість підрядників. На деяких болотистих ділянках процес був особливо складним і паркан довелося ставити фактично на понтоні.
Ще 20 мільйонів наступного року інвестують в облаштування інфраструктури для патрулювання та технічних засобів контролю, ця робота має закінчитись до кінця 2026 року.
Зараз прикордонники та МВС проводять спільні інспекції добудованого паркану і перевіряють якість.
У Прикордонній службі зазначили, що ситуація на латвійсько-російському кордоні загалом стабільна, але трапляються поодинокі випадки його нелегального перетину. За словами прикордонників, поява паркану суттєво полегшує їм роботу.
Паркан на кордоні з Білоруссю довжиною майже 145 км Латвія добудувала ще влітку 2024 року.
Фінляндія добудовує 8 км паркану на кордоні з РФ у Лапландії.
Нагадаємо, у Польщі біля кордону з Білоруссю виявили підземний тунель, яким скористалися 180 мігрантів.