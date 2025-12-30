Укр Рус Eng

Латвія добудувала 280-кілометровий паркан на кордоні з Росією

Новини — Вівторок, 30 грудня 2025, 07:53 — Марія Ємець

Латвія завершила будівництво 280-кілометрового паркану уздовж кордону з Росією. 

Про це повідомляє LSM, пише "Європейська правда".

У грудні завершили останні секції 280-кілометрового паркану на кордоні Латії і Росії, будівництво якого тривало кілька років і який став одним з найбільших інфраструктурних проєктів країни у сфері нацбезпеки. 

Загальний бюджет склав 166 млн євро, у будівництві брали участь шість підрядників. На деяких болотистих ділянках процес був особливо складним і паркан довелося ставити фактично на понтоні. 

Ще 20 мільйонів наступного року інвестують в облаштування інфраструктури для патрулювання та технічних засобів контролю, ця робота має закінчитись до кінця 2026 року. 

Зараз прикордонники та МВС проводять спільні інспекції добудованого паркану і перевіряють якість. 

У Прикордонній службі зазначили, що ситуація на латвійсько-російському кордоні загалом стабільна, але трапляються поодинокі випадки його нелегального перетину. За словами прикордонників, поява паркану суттєво полегшує їм роботу. 

Паркан на кордоні з Білоруссю довжиною майже 145 км Латвія добудувала ще влітку 2024 року.

Фінляндія добудовує 8 км паркану на кордоні з РФ у Лапландії.

Нагадаємо, у Польщі біля кордону з Білоруссю виявили підземний тунель, яким скористалися 180 мігрантів.

