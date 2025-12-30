Латвия достроила 280-километровый забор на границе с Россией

Латвия завершила строительство 280-километрового забора вдоль границы с Россией.

Об этом сообщает LSM, пишет "Европейская правда".

В декабре завершили последние секции 280-километрового забора на границе Латвии и России, строительство которого длилось несколько лет и который стал одним из крупнейших инфраструктурных проектов страны в сфере нацбезопасности.

Общий бюджет составил 166 млн евро, в строительстве участвовали шесть подрядчиков. На некоторых болотистых участках процесс был особенно сложным и забор пришлось ставить фактически на понтоне.

Еще 20 миллионов в следующем году инвестируют в обустройство инфраструктуры для патрулирования и технических средств контроля, эта работа должна закончиться до конца 2026 года.

Сейчас пограничники и МВД проводят совместные инспекции достроенного забора и проверяют качество.

В Пограничной службе отметили, что ситуация на латвийско-российской границе в целом стабильная, но бывают единичные случаи ее нелегального пересечения. По словам пограничников, появление забора существенно облегчает им работу.

Забор на границе с Беларусью длиной почти 145 км Латвия достроила еще летом 2024 года.

Финляндия достраивает 8 км забора на границе с РФ в Лапландии.

Напомним, в Польше возле границы с Беларусью обнаружили подземный тоннель, которым воспользовались 180 мигрантов.