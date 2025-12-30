У Нідерландах – 10 затриманих після вандалізму й нападу хуліганів з піротехнікою на поліцію

У Нідерландах затримали 10 осіб після того, як велика група група молодих людей влаштувала пожежу біля одного із закладів, а потім запускала піротехніку у напрямку поліції.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Безлади сталися у місті Рейнсбург, що на півдорозі між Амстердамом і Гаагою. Група молодих людей чисельністю близько 40 осіб підпалила ялинки біля входу до закладу харчування, що призвело до великої пожежі.

Коли на місце прибула поліція, у напрямку правоохоронців почали запускати піротехніку. До них приїхало додаткове підткріплення, у підсумку 10 молодих людей з групи затримали. Не виключають, що далі будуть нові арешти.

У поліції не стали розкривати вік затриманих, проте повідомили, що частина не мали документа-посвідчення особи або показали недійсний документ.

Нагадаємо, у Нідерландах цьогоріч вилучили з продажу близько 25% легальних феєрверків, які визнали невідповідними стандартам безпеки.

Також Амстердамі викрили склад із 8500 кг незаконної піротехніки.

Мер Берліна пообіцяв жорстку протидію порушникам порядку в новорічну ніч.







