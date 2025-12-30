В Нидерландах – 10 задержанных после вандализма и нападения хулиганов с пиротехникой на полицию

В Нидерландах задержали 10 человек после того, как большая группа группа молодых людей устроила пожар возле одного из заведений, а затем запускала пиротехнику в направлении полиции.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

Беспорядки произошли в городе Рейнсбург, что на полпути между Амстердамом и Гаагой. Группа молодых людей численностью около 40 человек подожгла елки у входа в заведение питания, что привело к большому пожару.

Когда на место прибыла полиция, в направлении правоохранителей начали запускать пиротехнику. К ним приехало дополнительное подкрепление, в итоге 10 молодых людей из группы задержали. Не исключают, что дальше будут новые аресты.

В полиции не стали раскрывать возраст задержанных, однако сообщили, что часть не имели документа-удостоверения личности или показали недействительный документ.

Напомним, в Нидерландах в этом году изъяли из продажи около 25% легальных фейерверков, которые признали несоответствующими стандартам безопасности.

Также Амстердаме разоблачили склад с 8500 кг незаконной пиротехники.

Мэр Берлина пообещал жесткое противодействие нарушителям порядка в новогоднюю ночь.