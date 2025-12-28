У Німеччині пропонують не пускати ультраправу "АдН" на Мюнхенську безпекову конференцію

Лідер земельної групи баварського Християнсько-соціального союзу (ХСС) у Бундестазі Александер Гоффман вважає, що ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) не повинна бути допущена до Мюнхенської конференції з безпеки (MSC) 13-15 лютого 2026 року.

Заяву Гоффмана наводить DW, повідомляє "Європейська правда".

За словами, політика участь "АдН" у Мюнхенській конференції "буде становити загрозу безпеці".

За традицією на форум запрошують світових лідерів, міністрів оборони, закордонних справ, а також провідних політиків Бундестагу.

Колишній глава MSC Крістоф Гойсген у 2024 та 2025 роках не запрошував "AдН" на захід. Він аргументував це тим, що партія не дотримувалася основного принципу конференції – "миру через діалог".

Гойсген нагадав, що "AдН" бойкотувала виступ президента України Володимира Зеленського в німецькому Бундестазі в червні 2024 року. Депутати цієї партії демонстративно не з'явилися в залі засідань німецького парламенту, чим викликали шквал обурених коментарів представників інших фракцій.

"Це протилежність діалогу, і я не хочу, щоб щось подібне сталося на конференції. Саме тому я вирішив не запрошувати політиків з "АдН", – зазначив Гойсген.

Гоффман висловив упевненість в тому, що недопуск "АдН" зрозуміють і в 2026 році.

"Вважаю, що якщо пояснити американцям передісторію і вони уважніше придивляться до "АдН", то їм стане абсолютно ясно, чому АдН не може бути включена (до складу учасників. – Ред.)", – сказав він.

Новий голова конференції – колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Однак у зв'язку з його поверненням на посаду міністра фінансів Норвегії конференцію в 2026 році очолить колишній голова Вольфганг Ішингер Йому і потрібно на початку року ухвалити остаточне рішення про доцільність допуску "АдН" до Мюнхенської конференції.

Станом на початку грудня рейтинг ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" знову зріс і повернувся до одного з найбільших показників за всю її історію – 27%.

Лідерка ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Аліса Вайдель увійшла до п'ятірки найпопулярніших політиків країни і стала найпопулярнішою політикинею.