Ультраправу "АдН" все ж запросили на Мюнхенську конференцію з безпеки у 2026 році

Політики з ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") зможуть взяти участь у престижному форумі з обговорення міжнародної політики безпеки в 2026 році після того, як були виключені з останніх конференцій.

Про це повідомив dpa прессекретар конференції, передає "Європейська правда".

Запрошення на Мюнхенську конференцію з безпеки нещодавно були надіслані політикам з усіх партій, представлених у німецькому парламенті, повідомив він dpa, причому вибір був зосереджений на законодавцях, які працюють у комітетах, що займаються зовнішньою політикою та політикою безпеки.

Рішення було прийнято нинішнім головою конференції Вольфгангом Ішінгером після консультацій з радою попечителів конференції.

"АдН", яка є найбільшою опозиційною партією Німеччини, мобілізувала виборців за допомогою жорсткої антиімміграційної платформи, тоді як багато її членів вважаються прихильниками Росії.

У травні популістська партія була визнана "підтвердженою праворадикальною" внутрішньою розвідкою Німеччини, що розпалило дискусію про те, чи слід заборонити партію. З того часу класифікація була призупинена в очікуванні судового розгляду.

Як стало відомо dpa, співголова парламентської фракції "АдН" Аліса Вайдель ще не отримала запрошення.

Однак речник зазначив, що процес запрошення ще триває і що Мюнхенська конференція з безпеки залишає за собою право запросити додаткових політичних діячів з Німеччини та інших країн.

Конференція, яка вважається одним із провідних світових форумів з питань міжнародної політики безпеки, відбудеться з 13 по 15 лютого 2026 року. Очікується, що в щорічному заході, який пройде в мюнхенському готелі Bayerischer Hof, візьмуть участь десятки світових лідерів, а також міністри закордонних справ і оборони.

Лідер земельної групи баварського Християнсько-соціального союзу (ХСС) у Бундестазі Александер Гоффман раніше заявляв, що ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" не повинна бути допущена до Мюнхенської конференції з безпеки.

Станом на початку грудня рейтинг ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" знову зріс і повернувся до одного з найбільших показників за всю її історію – 27%.