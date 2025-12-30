Глава Мюнхенской конференции по безопасности защитил решение пригласить на мероприятие "АдН"

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) Вольфганг Ишингер защитил решение разрешить членам ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдН") принять участие в мероприятии в начале 2026 года после того, как представителей политсилы не приглашали в последние годы.

Заявление Ишингера приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что Мюнхенская конференция является форумом для диалога, который "традиционно стремится представить как можно более широкий спектр мнений, включая противоположные точки зрения".

Ишингер, который в настоящее время снова исполняет обязанности председателя конференции до тех пор, пока эту роль не возьмет на себя бывший глава НАТО Йенс Столтенберг, отверг обвинения в том, что MSC "рушит барьеры", пригласив "АдН".

Следующая Мюнхенская конференция состоится с 13 по 15 февраля 2026 года. Ожидается, что в ежегодном мероприятии, которое пройдет в мюнхенском отеле Bayerischer Hof, примут участие десятки мировых лидеров, а также министры иностранных дел и обороны.

Традиционно в конференции участвуют депутаты парламента из всех фракций Бундестага. Однако в последних двух изданиях бывший председатель конференции Кристоф Гойсген решил не приглашать "АдН".

Напомним, лидер земельной группы баварского Христианско-социального союза (ХСС) в Бундестаге Александр Гоффман ранее заявлял, что ультраправая партия "Альтернатива для Германии" не должна быть допущена к Мюнхенской конференции по безопасности.

Однако 29 декабря стало известно, что "АдН" все же пригласили на мероприятие.