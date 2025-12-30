Генсек Ради Європи назвав ключові принципи "правильного" миру для України

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе назвав ключові принципи, яким мають відповідати потенційні параметри завершення російсько-української війни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у коментарях Politico.

Берсе зауважив, що перемовини довкола російсько-української війни та їхні потенційні результати слід розглядати у ширшому міжнародному контексті.

Він зазначив, що першим "моментом випробування" є забезпечення відповідальності Росії за війну і скоєні злочини – кроком до чого вже стало створення Реєстру збитків і комісії, що розглядатиме заявки постраждалих.

Другим таким елементом він назвав відповідність параметрів миру міжнародному праву. "Будь-який мир і повоєнне відновлення мають надійно грунтуватися на міжнародному праві, у тому числі Європейській конвенції з прав людини", – зазначив Берсе.

Третім "моментом випробування" він назвав те, чи буде передбачено надійні гарантії безпеки і запобіжники від нового нападу Росії.

Він підкреслив, що у даному випадку поганий мир для України буде поганою новиною і для Європи, а просто "заморозка" війни такого масштабу дуже змінить безпекові ризики для Європи.

"Певні політичні компроміси можуть бути неминучими у рамках будь-якої мирної угоди. Але ми маємо усвідомлювати, що поступки ключовими принципами, як відповідальність, створюють довгострокові наслідки для стабільності", – зазначив генсек Ради Європи.

Також він висловив думку, що Росія явно спробує скористатись будь-яким миром, навіть вкрай несправедливим для України, щоб почати відновлювати свої позиції на міжнародних майданчиках.

Нагадаємо, у грудні підписали конвенцію, що започатковує компенсаційну комісію з призначення репарацій українцям за втрати і збитки, завдані російською агресією.

"ЄвроПравда" також опублікувала покрокову інструкцію, як подати заяву до Реєстру збитків від російської агресії.