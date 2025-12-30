Генсек Совета Европы назвал ключевые принципы "правильного" мира для Украины

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе назвал ключевые принципы, которым должны соответствовать потенциальные параметры завершения российско-украинской войны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в комментариях Politico.

Берсе отметил, что переговоры вокруг российско-украинской войны и их потенциальные результаты следует рассматривать в более широком международном контексте.

Он отметил, что первым "моментом испытания" является обеспечение ответственности России за войну и совершенные преступления – шагом к чему уже стало создание Реестра убытков и комиссии, которая будет рассматривать заявки пострадавших.

Вторым таким элементом он назвал соответствие параметров мира международному праву. "Любой мир и послевоенное восстановление должны надежно основываться на международном праве, в том числе Европейской конвенции по правам человека", – отметил Берсе.

Третьим "моментом испытания" он назвал то, будут ли предусмотрены надежные гарантии безопасности и предохранители от нового нападения России.

Он подчеркнул, что в данном случае плохой мир для Украины будет плохой новостью и для Европы, а просто "заморозка" войны такого масштаба очень изменит риски для безопасности Европы.

"Определенные политические компромиссы могут быть неизбежными в рамках любого мирного соглашения. Но мы должны осознавать, что уступки по ключевым принципам, как ответственность, создают долгосрочные последствия для стабильности", – отметил генсек Совета Европы.

Также он высказал мнение, что Россия явно попытается воспользоваться любым миром, даже крайне несправедливым для Украины, чтобы начать восстанавливать свои позиции на международных площадках.

Напомним, в декабре подписали конвенцию, которая начинает компенсационную комиссию по назначению репараций украинцам за потери и убытки, причиненные российской агрессией.

"ЕвроПравда" также опубликовала пошаговую инструкцию, как подать заявление в Реестр убытков от российской агрессии.