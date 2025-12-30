У Бельгії внаслідок зіткнення трамваїв постраждали дев’ять людей

У бельгійському місті Антверпен сталося лобове зіткнення двох трамваїв, внаслідок чого постраждали водії та семеро пасажирів.

Про це повідомляє The Brussels Times та місцеве видання HLN, пише "Європейська правда".

Аварія сталася вранці 30 грудня на лівому березі Антверпена між трамваями 5-го і 9-го маршрутів, повідомили у фламандській компанії громадського транспорту.

Фото: Marc De Roeck

Внаслідок зіткнення трамваїв отримали поранення двоє водіїв, з яких один – серйозні, а також семеро пасажирів. Водночас загрози для життя нікого з постраждалих немає.

Фото: Marc De Roeck

Тести водіїв на алкогольне чи наркотичне сп'яніння виявились негативними.

Через аварію тимчасово не курсували чотири трамвайні маршрути.

У зіткненні трамваїв в польському Кракові на початку грудня постраждали два десятки людей.

У Німеччині кілька днів тому 9 осіб постраждали у ДТП з мікроавтобусом.