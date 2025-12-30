В Бельгии в результате столкновения трамваев пострадали девять человек

В бельгийском городе Антверпен произошло лобовое столкновение двух трамваев, в результате чего пострадали водители и семь пассажиров.

Об этом сообщает The Brussels Times и местное издание HLN, пишет "Европейская правда".

Авария произошла утром 30 декабря на левом берегу Антверпена между трамваями 5-го и 9-го маршрутов, сообщили во фламандской компании общественного транспорта.

Фото: Marc De Roeck

В результате столкновения трамваев получили ранения двое водителей, из которых один – серьезные, а также семеро пассажиров. В то же время угрозы для жизни никого из пострадавших нет.

Фото: Marc De Roeck

Тесты водителей на алкогольное или наркотическое опьянение оказались отрицательными.

Из-за аварии временно не курсировали четыре трамвайных маршрута.

В столкновении трамваев в польском Кракове в начале декабря пострадали два десятка человек.

В Германии несколько дней назад 9 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом.