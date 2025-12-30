В Бельгии в результате столкновения трамваев пострадали девять человек
Новости — Вторник, 30 декабря 2025, 13:36 —
В бельгийском городе Антверпен произошло лобовое столкновение двух трамваев, в результате чего пострадали водители и семь пассажиров.
Об этом сообщает The Brussels Times и местное издание HLN, пишет "Европейская правда".
Авария произошла утром 30 декабря на левом берегу Антверпена между трамваями 5-го и 9-го маршрутов, сообщили во фламандской компании общественного транспорта.
В результате столкновения трамваев получили ранения двое водителей, из которых один – серьезные, а также семеро пассажиров. В то же время угрозы для жизни никого из пострадавших нет.
Тесты водителей на алкогольное или наркотическое опьянение оказались отрицательными.
Из-за аварии временно не курсировали четыре трамвайных маршрута.
В столкновении трамваев в польском Кракове в начале декабря пострадали два десятка человек.
В Германии несколько дней назад 9 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом.