Туреччина і Вірменія домовились про спрощення візового режиму

Туреччина і Вірменія досягли угоди про спрощення візових процедур для власників дипломатичних, службових і спеціальних паспортів.

Про це повідомляє Daily Sabah з посиланням на Міністерство закордонних справ Туреччини, пише "Європейська правда".

Як зазначили в турецькому МЗС, з 1 січня власники дипломатичних, службових і спеціальних паспортів обох країн матимуть право на отримання безкоштовних електронних віз.

У відомстві наголосили, що Анкара і Єреван знову підтверджують свою прихильність безумовного продовження процесу нормалізації відносин з метою їх повної нормалізації.

Вірменія і Туреччина, між якими немає дипломатичних відносин понад 30 років та закрито наземний кордон понад 30 років, почали перемовини про нормалізацію відносин після так званої 44-денної війни, або ж Другої Нагірно-Карабаської війни у 2020 році.

Нагадаємо, на початку вересня літак прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна вперше за 30 років використав повітряний простір Азербайджану.

Згодом представники Вірменії та Туреччини провели зустріч на вірменській території щодо нормалізації відносин.

Нещодавно агентство Bloomberg дізналось, що Туреччина розглядає можливість відкриття сухопутного кордону з Вірменією протягом найближчих шести місяців.