Турция и Армения договорились об упрощении визового режима

Турция и Армения достигли соглашения об упрощении визовых процедур для владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов.

Об этом сообщает Daily Sabah со ссылкой на Министерство иностранных дел Турции, пишет "Европейская правда".

Как отметили в турецком МИД, с 1 января владельцы дипломатических, служебных и специальных паспортов обеих стран будут иметь право на получение бесплатных электронных виз.

В ведомстве подчеркнули, что Анкара и Ереван вновь подтверждают свою приверженность безусловному продолжению процесса нормализации отношений с целью их полной нормализации.

Армения и Турция, между которыми нет дипломатических отношений более 30 лет и закрыта наземная граница более 30 лет, начали переговоры о нормализации отношений после так называемой 44-дневной войны, или Второй Нагорно-Карабахской войны в 2020 году.

Напомним, в начале сентября самолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна впервые за 30 лет использовал воздушное пространство Азербайджана.

Впоследствии представители Армении и Турции провели встречу на армянской территории по нормализации отношений.

Недавно агентство Bloomberg узнало, что Турция рассматривает возможность открытия сухопутной границы с Арменией в течение ближайших шести месяцев.