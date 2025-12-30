На півдні Польщі достроково закрили вугільну шахту після понад 100 років роботи

У вівторок на шахті "Бобрек" у польському місті Битом символічно вивезли останню тонну вугілля, що ознаменувало остаточне припинення видобутку на цьому підприємстві.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF 24.

З 1 січня 2026 року розпочнеться формальна ліквідація шахти. Таким чином завершується понад столітня історія видобутку вугілля на цьому об’єкті, який працював із 1922 року.

Рішення про закриття стало прямим наслідком трагічних подій березня 2024 року, коли внаслідок сильного підземного поштовху в одному з гірничих виробок загинув шахтар, ще кілька працівників зазнали поранень.

Після інциденту спеціальна комісія провела детальний аналіз і дійшла висновку, що подальша експлуатація ключових ділянок шахти не може бути безпечною.

На підставі негативної оцінки безпеки було ухвалено рішення про дострокове припинення видобутку.

Ліквідацію шахти здійснюватиме компанія Węglokoks Kraj за фінансової підтримки держави. Працівникам передбачено соціальні гарантії, грошові компенсації та можливість переведення до інших вугільних компаній.

Гірничий район шахти "Бобрек" охоплював майже 8 квадратних кілометрів, а середньорічний обсяг видобутку в останні роки становив близько одного мільйона тонн вугілля.

Раніше планувалося, що підприємство працюватиме до 2040 року, однак міркування безпеки прискорили його закриття.

Нагадаємо, в грудні двоє гірників загинули на одній з вугільних шахт в польській Сілезії внаслідок витоку метану.

У серпні на іншій шахті Верхньої Сілезії внаслідок підземного поштовху постраждали четверо гірників.



