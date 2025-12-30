На юге Польши досрочно закрыли угольную шахту после более 100 лет работы

Во вторник на шахте "Бобрек" в польском городе Бытом символически вывезли последнюю тонну угля, что ознаменовало окончательное прекращение добычи на этом предприятии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF 24.

С 1 января 2026 года начнется формальная ликвидация шахты. Таким образом завершается более чем столетняя история добычи угля на этом объекте, который работал с 1922 года.

Решение о закрытии стало прямым следствием трагических событий марта 2024 года, когда в результате сильного подземного толчка в одной из горных выработок погиб шахтер, еще несколько работников получили ранения.

После инцидента специальная комиссия провела детальный анализ и пришла к выводу, что дальнейшая эксплуатация ключевых участков шахты не может быть безопасной.

На основании отрицательной оценки безопасности было принято решение о досрочном прекращении добычи.

Ликвидацию шахты будет осуществлять компания Węglokoks Kraj при финансовой поддержке государства. Работникам предусмотрены социальные гарантии, денежные компенсации и возможность перевода в другие угольные компании.

Горный район шахты "Бобрек" охватывал почти 8 квадратных километров, а среднегодовой объем добычи в последние годы составлял около одного миллиона тонн угля.

Ранее планировалось, что предприятие будет работать до 2040 года, однако соображения безопасности ускорили его закрытие.

Напомним, в декабре двое горняков погибли на одной из угольных шахт в польской Силезии в результате утечки метана.

В августе на другой шахте Верхней Силезии в результате подземного толчка пострадали четверо горняков.