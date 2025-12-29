Трамп заявив про знищення "великого об’єкту" у Венесуелі

Президент США Дональд Трамп заявив, що минулого тижня було виведено з експлуатації "великий об'єкт" на території Венесуели.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CNN, таку заяву Трамп зробив у рамках інтервю на WABC, запис якого відбувся ще 26 грудня.

"Ми щойно вивели з ладу – я не знаю, чи ви читали, чи бачили – у них є великий завод або великий об'єкт, звідки прибувають кораблі. Дві ночі тому ми його вивели з ладу. Тож ми дуже сильно по них вдарили", – заявив Трамп.

При цьому він не надав додаткових подробиць щодо цієї атаки. Так само відмовилися від уточнень і в Білому домі. Також і у Венесуелі не повідомляли про знищення великого об'єкта не надходило.

Разом із тим, якщо ця заява відповідає дійсності, це був перший урар армії США по материковій території Венесуели. Досі США атакували лише човни у Карибському морі та східній частині Тихого океану, однак Дональд Трамп погрожував ударами і по території Венесуели.

Можливими цілями могли бути об'єкти з виробництва наркотиків або відомі маршрути їхньої торгівлі.

Нагадаємо, 16 грудня Дональд Трамп заявив, що оголосив "терористичним" режим венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро та запровадить "блокаду" підсанкційних танкерів, що возять венесуельську нафту.

Трамп заявив, що режим Мадуро проголошено іноземною терористичною організацією "за крадіжку наших активів і багато інших причин, включно з тероризмом, наркоторгівлею і контрабандою людей".