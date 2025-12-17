Трамп оголосив "терористичним" режим Мадуро і анонсував блокаду танкерів

Президент США Дональд Трамп 16 грудня заявив, що оголосив "терористичним" режим венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро та запровадить "блокаду" підсанкційних танкерів, що возять венесуельську нафту.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп заявив, що режим Мадуро проголошено іноземною терористичною організацією "за крадіжку наших активів і багато інших причин, включно з тероризмом, наркоторгівлею і контрабандою людей".

Також анонсував "тотальну блокаду" підсанкційних танкерів, що прямують з чи до портів Венесуели.

"Венесуела повністю оточена найбільшою армадою, яку будь-коли в своїй історії збирали США. Вона ставатиме тільки більшою, і шок для них буде чимось небаченим – доки вони не повернуть США усю нафту, землю та інші вкрадені у нас активи", – заявив Трамп.

29 листопада Трамп заявив про "закриття неба" над Венесуелою та "прилеглого повітряного простору".

Цьому передували численні удари США по суднах біля берегів Венесуели, які вони вважають пов’язаними з наркоторгівлею.

Минулого тижня США взяли під контроль нафтовий танкер Венесуели, а Трамп не виключив, що США перейдуть до "наземних дій" на території Венесуели. Також США оголосили нові санкції проти родичів венесуельського диктатора Мадуро і власників танкерів.

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко запропонував Мадуро прихисток на тлі тиску США.

