В Кишиневе считают "мертвым" формат "5+2" по Приднестровью

В правительстве Молдовы считают, что формат диалога по Приднестровью "5+2", где участниками были также РФ и Украина, в нынешних условиях не может работать.

Как сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда", об этом заявил вице-премьер по реинтеграции Валериу Киверь.

Валериу Киверь отметил, что формат "5+2" больше не работает и невозможно ожидать, что двое из его участников, Россия и Украина, которые сейчас находятся в состоянии войны, смогут участвовать в обсуждении урегулирования другого конфликта.

"В обозримом будущем этот формат не сможет поддерживать переговорный процесс", – сказал Киверь.

В формат "5+2" входят официальные власти Молдовы, де-факто власти Приднестровья, ОБСЕ, Украина и Россия.

В своих заявлениях он также подтвердил, что Молдова в сотрудничестве с Евросоюзом и США разрабатывает план реинтеграции непризнанного Приднестровья – но пока не будет раскрывать деталей.

Также вице-премьер отметил, что Молдова не хочет, чтобы вопросы Приднестровья включались в какие-то более широкие переговоры, в частности о прекращении российско-украинской войны.

