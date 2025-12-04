У Латвії підвищили ПДВ на видання російською мовою

Сейм Латвії ухвалив поправки, що з 1 січня 2026 року знижену ставку ПДВ у розмірі 5% буде застосовано до книжок і друкованих видань у друкованому та електронному вигляді, зокрема в інтернеті, якщо їх видано латиською, латгальською або лівською мовою та іншими мовами ЄС і ОЕСР.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Delfi.

Під час дебатів у Сеймі депутати опозиційних партій "Латвія на першому місці" і "Стабільності!" висловили здивування і заперечення з приводу поправок, що стосуються зниженої ставки ПДВ на книжки, зазначивши, що це фактично призведе до подорожчання книжок російською мовою.

Фракція "Стабільності!" подала поправку, що передбачають повернення пільгової ставки ПДВ на друковані видання та книги російською мовою. "За" голосували 17 депутатів – 7 від "Стабільності!", 7 від "Латвії на першому місці" і 3 незалежних.

Проти були 60 депутатів від прем'єрської "Нової Єдності", опозиційних Національного об'єднання, "Об'єднаного списку", а також частина депутатів від коаліційних Союзу "зелених" і селян та "Прогресивних". Частина парламентарів від СЗС і "Прогресивних" – загалом 12 – утрималися.

Раніше Мінкульт висунув пропозицію підвищити ПДВ на книги та видання російською мовою. У Мінкульті пояснили, що в Латвії існують законодавчі акти та політичні документи, які підкреслюють важливість латиської мови, наприклад, латиську мову як єдину державну мову визначено в конституції.

Після чого Кабмін затвердив підвищення ПДВ для преси та книг російською. З 1 січня 2026 року ПДВ на книги і пресу російською мовою в Латвії становитиме 21% (стандартна ставка). Для видань латиською мовою, а також мовами країн-членів ЄС та ОЕСР збережеться знижена ставка в 5%.

Закон внесено до пакета законопроєктів, що супроводжують бюджет наступного року.

Раніше влада Латвії повідомила 841 громадянину Росії про необхідність покинути країну до 13 жовтня через невиконання вимог законодавства про міграцію.

Росіяни повинні були подати заявку на отримання статусу довгострокового резидента ЄС, продемонструвати знання латиської мови на рівні А2 та пройти перевірку безпеки і анкетування до 30 червня 2025 року, щоб легально залишитися в країні.