Латвія виганяє з країни понад 800 росіян

Влада Латвії повідомила 841 громадянину Росії про необхідність покинути країну до 13 жовтня через невиконання вимог законодавства про міграцію.

Як пише "Європейська правда", про це Politico повідомили в Управлінні з питань громадянства та міграції Латвії (OCMA).

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Латвія внесла поправки до свого Закону про імміграцію, посиливши умови для перебування на своїй території для російських громадян.

Росіяни повинні були подати заявку на отримання статусу довгострокового резидента ЄС, продемонструвати знання латиської мови на рівні А2 та пройти перевірку безпеки і анкетування до 30 червня 2025 року, щоб легально залишитися в країні.

Більшість із близько 30 тисяч росіян виконали вимоги, близько 2600 добровільно покинули Латвію, а 841 російський громадянин не встиг вчасно подати необхідні документи.

Їм повідомили про необхідність покинути Латвію до 13 жовтня – після цієї дати перебування таких людей у країні стає незаконним, сказали Politico в латвійському Управлінні з питань громадянства та міграції.

Серед іншого, такі росіяни більше не зможуть користуватись соціальними послугами – наприклад, отримувати субсидії та пенсії.

У Латвії нещодавно повідомили про кримінальне провадження щодо громадянина Росії, впійманого на нелегальному перетині державного кордону.

Також там заборонили працевлаштування або надання послуг в критичній інфраструктурі громадянам Росії та Білорусі.