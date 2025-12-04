В Латвии повысили НДС на издания на русском языке

Сейм Латвии принял поправки, что с 1 января 2026 года сниженная ставка НДС в размере 5% будет применяться к книгам и печатным изданиям в печатном и электронном виде, в том числе в интернете, если они изданы на латышском, латгальском или ливском языке и других языках ЕС и ОЭСР.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Delfi.

Во время дебатов в Сейме депутаты оппозиционных партий "Латвия на первом месте" и "Стабильности!" выразили удивление и возражения по поводу поправок, касающихся пониженной ставки НДС на книги, отметив, что это фактически приведет к удорожанию книг на русском языке.

Фракция "Стабильности!" подала поправку, предусматривающую возвращение льготной ставки НДС на печатные издания и книги на русском языке. "За" голосовали 17 депутатов – 7 от "Стабильности!", 7 от "Латвии на первом месте" и 3 независимых.

Против были 60 депутатов от премьерского "Нового Единства", оппозиционных Национального объединения, "Объединенного списка", а также часть депутатов от коалиционных Союза „зеленых" и крестьян и "Прогрессивных". Часть парламентариев от СЗК и "Прогрессивных" – всего 12 – воздержались.

Ранее Минкульт выдвинул предложение повысить НДС на книги и издания на русском языке. В Минкульте объяснили, что в Латвии существуют законодательные акты и политические документы, которые подчеркивают важность латышского языка, например, латышский язык как единственный государственный язык определен в конституции.

После чего Кабмин утвердил повышение НДС для прессы и книг на русском. С 1 января 2026 года НДС на книги и прессу на русском языке в Латвии будет составлять 21% (стандартная ставка). Для изданий на латышском языке, а также на языках стран-членов ЕС и ОЭСР сохранится пониженная ставка в 5%.

Закон внесен в пакет законопроектов, сопровождающих бюджет следующего года.

Ранее власти Латвии сообщили 841 гражданину России о необходимости покинуть страну до 13 октября из-за невыполнения требований законодательства о миграции.

Россияне должны были подать заявку на получение статуса долгосрочного резидента ЕС, продемонстрировать знание латышского языка на уровне А2 и пройти проверку безопасности и анкетирование до 30 июня 2025 года, чтобы легально остаться в стране.