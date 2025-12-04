ЗМІ: США хочуть від Греції приєднання до схеми НАТО з закупівлі зброї для України

Вашингтон тисне на Афіни, щоб вони внесли свій внесок у Пріоритетний перелік потреб України (PURL) – фонд, який збирає гроші на придбання американської зброї для України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Напередодні зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі в середу, представники посольства США в Афінах передали прохання Вашингтона, щоб Греція приєдналася до PURL, повідомили грецькі джерела.

Американські дипломати ще раз висловили вдячність Греції за її "принципову позицію" щодо України та визнали фінансові обмеження наприкінці фінансового року, але наполягали на тому, щоб Афіни оголосили про свою участь.

Вони закликали міністра закордонних справ Георгія Герапетрітіса оголосити про участь на засіданні НАТО та запропонували Греції підписати Генеральну рамкову угоду, щоб продемонструвати свою прихильність, залишивши питання про суму внеску на потім. Вашингтон також порадив Афінам не приєднуватися до меншості країн НАТО, які не роблять внесків.

Герапетрітіс зустрівся на полях засідання НАТО з заступником держсекретаря США Крістофером Ландау, але жодних оголошень, крім наміру обох країн підготувати наступний стратегічний діалог між Грецією та США, не було. Стратегічний діалог, спочатку запланований на жовтень, потім на грудень, тепер, ймовірно, відбудеться пізніше, у 2026 році.

США неодноразово порушували питання про PURL відтоді, як президент Дональд Трамп оголосив про створення фонду минулого літа; про це також говорили тимчасовий повірений у справах Джош Хак і посол Кімберлі Гільфойл у розмовах з грецькими лідерами.

Оскільки це питання впливає на греко-американські відносини, ним займається кабінет прем'єр-міністра. Як зараз, так і на попередніх етапах, американцям було сказано, що фінансове становище країни не дозволяє порушувати досягнутий делікатний баланс.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що PURL має підтримку двох третин держав-членів і зобов'язання на суму 4 млрд євро.

Нагадаємо, зустріч міністрів НАТО у Брюсселі принесла домовленості на постачання зброї за програмою PURL на орієнтовно мільярд доларів.

Норвегія оголосила, що дає ще пів мільярда на американську зброю для ЗСУ.