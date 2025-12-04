Укр Рус Eng

СМИ: США хотят от Греции присоединения к схеме НАТО по закупке оружия для Украины

Новости — Четверг, 4 декабря 2025, 08:58 — Иванна Костина

Вашингтон давит на Афины, чтобы они внесли свой вклад в Приоритетный перечень потребностей Украины (PURL) – фонд, который собирает деньги на приобретение американского оружия для Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Накануне встречи министров иностранных дел НАТО в Брюсселе в среду, представители посольства США в Афинах передали просьбу Вашингтона, чтобы Греция присоединилась к PURL, сообщили греческие источники.

Американские дипломаты еще раз выразили благодарность Греции за ее "принципиальную позицию" по Украине и признали финансовые ограничения в конце финансового года, но настаивали на том, чтобы Афины объявили о своем участии.

Они призвали министра иностранных дел Георгия Герапетритиса объявить об участии на заседании НАТО и предложили Греции подписать Генеральное рамочное соглашение, чтобы продемонстрировать свою приверженность, оставив вопрос о сумме взноса на потом. Вашингтон также посоветовал Афинам не присоединяться к меньшинству стран НАТО, которые не делают взносов.

Герапетритис встретился на полях заседания НАТО с заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау, но никаких объявлений, кроме намерения обеих стран подготовить следующий стратегический диалог между Грецией и США, не было. Стратегический диалог, первоначально запланированный на октябрь, затем на декабрь, теперь, вероятно, состоится позже, в 2026 году.

США неоднократно поднимали вопрос о PURL с тех пор, как президент Дональд Трамп объявил о создании фонда прошлым летом; этот вопрос также поднимали временный поверенный в делах Джош Хак и посол Кимберли Гильфойл в разговорах с греческими лидерами.

Поскольку этот вопрос влияет на греко-американские отношения, им занимается кабинет премьер-министра. Как сейчас, так и на предыдущих этапах, американцам было сказано, что финансовое положение страны не позволяет нарушать достигнутый деликатный баланс.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что PURL имеет поддержку двух третей государств-членов и обязательства на сумму 4 млрд евро.

Напомним, встреча министров НАТО в Брюсселе принесла договоренности на поставку оружия по программе PURL на ориентировочно миллиард долларов.

Норвегия объявила, что дает еще полмиллиарда на американское оружие для ВСУ.

