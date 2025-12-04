СМИ: экс-владелец Pornhub заинтересовался активами подсанкционного "Лукойла"

Австрийский бизнесмен Бернд Бергмайр, бывший мажоритарный владелец группы развлекательных ресурсов для взрослых, включая веб-сайт Pornhub, обратился в Министерство финансов США с предложением приобрести международные активы российской нефтяной компании "Лукойл", которая попала под санкции.

Об этом сообщили Reuters два источника, знакомые с этим вопросом, передает "Европейская правда".

Через адвоката Бергмайр отказался уточнить, какими активами он заинтересовался, обращался ли он уже к "Лукойлу" и является ли он частью инвестиционного консорциума.

"Очевидно, что "Лукойл Интернешнл ГмбХ" будет отличной инвестицией, и любой будет счастлив иметь привилегию владеть этими активами. Я не комментирую потенциальные инвестиции как правило", – сказал он Reuters.

Представитель Министерства финансов США отказался комментировать, общался ли Бергмайр с ведомством.

Бергмайр, который в 1990-х годах работал инвестиционным банкиром в Goldman Sachs в Нью-Йорке, а затем перешел к частным инвестициям, был мажоритарным владельцем MindGeek – люксембургской компании, владеющей веб-сайтами Pornhub, RedTube и YouPorn, – пока она не была продана в 2023 году за неизвестную сумму канадской частной инвестиционной компании.

В 2021 году британский рейтинг самых богатых людей The Sunday Times Rich List оценил его состояние минимум в 1,2 миллиарда фунтов стерлингов.

Как известно, в конце октября США впервые при второй каденции Дональда Трампа применили новые санкции против России, в частности против компаний "Роснефть" и "Лукойл".

Швейцарский торговый дом Gunvor отозвал свое предложение после того, как США заявили, что не одобрят эту сделку.

Потенциальных претендентов стало больше после того, как США дали разрешение заинтересованным компаниям на начало переговоров с "Лукойлом".

Российская компания имеет три НПЗ в Европе, акции в нефтедобыче в Казахстане, Узбекистане, Ираке, Мексике, Гане, Египте, ОАЭ и Нигерии, а также сотни заправочных станций по всему миру, включая США.

