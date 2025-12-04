На заході Британії людей розбудив землетрус

Наприкінці доби 3 грудня біля західного узбережжя Англії зафіксували землетрус магнітудою 3,3, що був відчутним для людей і розбудив багатьох місцевих мешканців.

Про це повідомляє SkyNews, пише "Європейська правда".

Поштовхи зафіксували о 23:23 у затоці в районі міста Ланкастер, що на півночі графства Ланкашир, поштовхи були відчутні також у сусідній Кумбрії. За попередніми даними, епіцентр знаходився на глибині 3 км.

British Geological Society

Багато людей писали у соцмережах, що прокинулися від легкого двигтіння будинку.

Британія не є сейсмічно активною зоною, проте тут щорічно фіксують 200-300 дрібних землетрусів, близько 90% з яких зовсім не відчутні для людей і не завдають шкоди.

У листопаді землетрус стався на півночі Нідерландів, його пов’язують з наслідками видобутку газу. Також значної сили землетрус стався на Кіпрі.