Частину Кіпру сколихнув землетрус
Новини — Середа, 12 листопада 2025, 12:35 —
У середу, 12 листопада, землетрус магнітудою 5,2 бала сколихнув частину Кіпру.
Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".
Дані Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру свідчать, що землетрус було зафіксовано близько 11:32 за місцевим часом.
Наразі про збитки не повідомляється.
Також, за даними центру, землетрус відчули в Лівані.
У серпні Туреччина постраждала від землетрусу магнітудою 6,1, в результаті якого одна людина загинула і десятки інших зазнали травм.
Пізно ввечері 27 жовтня сильний землетрус сколихнув західну частину Туреччини, внаслідок чого обвалилися щонайменше три будівлі, які були пошкоджені в результаті попереднього землетрусу.
