Частину Кіпру сколихнув землетрус

У середу, 12 листопада, землетрус магнітудою 5,2 бала сколихнув частину Кіпру.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Дані Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру свідчать, що землетрус було зафіксовано близько 11:32 за місцевим часом.

Наразі про збитки не повідомляється.

Також, за даними центру, землетрус відчули в Лівані.

У серпні Туреччина постраждала від землетрусу магнітудою 6,1, в результаті якого одна людина загинула і десятки інших зазнали травм.

Пізно ввечері 27 жовтня сильний землетрус сколихнув західну частину Туреччини, внаслідок чого обвалилися щонайменше три будівлі, які були пошкоджені в результаті попереднього землетрусу.