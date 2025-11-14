На півночі Нідерландів стався найсильніший за роки землетрус

Вранці 14 листопада в регіоні Ґронінґен на півночі Нідерландів стався землетрус магнітудою 3,4 бала.

Про це повідомив нідерландський метеорологічний інститут KNMI, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Як зазначається, землетрус магнітудою 3,4 бала став найсильнішим за останні роки в Ґронінґені, де десятиліття видобутку газу призвели до десятків невеликих підземних поштовхів щороку.

Наразі про постраждалих не повідомляється.

Два роки тому видобуток на одному з найбільших в Європі родовищ природного газу було остаточно припинено, щоб обмежити сейсмічну активність, яка протягом багатьох років завдавала шкоди тисячам будівель.

Нідерландське гірничодобувне відомство SodM повідомило цього ж дня, що завершення видобутку, як очікується, обмежить ризик сильних землетрусів у майбутньому, але, ймовірно, знадобиться кілька десятиліть, щоб сейсмічна активність повністю вщухла.

Пізно ввечері 27 жовтня сильний землетрус сколихнув західну частину Туреччини, внаслідок чого обвалилися щонайменше три будівлі, які були пошкоджені в результаті попереднього землетрусу.

У середу, 12 листопада, землетрус магнітудою 5,2 бала сколихнув частину Кіпру.