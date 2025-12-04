На западе Британии людей разбудило землетрясение

В конце суток 3 декабря у западного побережья Англии зафиксировали землетрясение магнитудой 3,3, которое было ощутимым для людей и разбудило многих местных жителей.

Об этом сообщает SkyNews, пишет "Европейская правда".

Толчки зафиксировали в 23:23 в заливе в районе города Ланкастер, что на севере графства Ланкашир, толчки были ощутимы также в соседней Кумбрии. По предварительным данным, эпицентр находился на глубине 3 км.

British Geological Society

Многие люди писали в соцсетях, что проснулись от легкого движения дома.

Великобритания не является сейсмически активной зоной, однако здесь ежегодно фиксируют 200-300 мелких землетрясений, около 90% из которых совсем не ощутимы для людей и не наносят вреда.

В ноябре землетрясение произошло на севере Нидерландов, его связывают с последствиями добычи газа. Также значительной силы землетрясение произошло на Кипре.