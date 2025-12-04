Суд оштрафовал лидера ультраправых Литвы за антисемитские высказывания на 5 тысяч евро

Вильнюсский окружной суд в четверг огласил приговор лидеру ультраправой партии "Заря Немана", депутату Сейма Ремигюсу Жемайтайтису по делу о разжигании ненависти из-за антисемитских высказываний.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Суд признал политика виновным и назначил совокупный штраф в размере 5 тысяч евро.

Приговор Вильнюсского окружного суда является решением первой инстанции, поэтому практически наверняка он будет обжалован в Апелляционном суде Литвы. Это можно сделать в течение 20 дней.

Жемайтайтис осужден за подстрекательство и поощрение ненависти против группы лиц еврейской национальности, а также за публичное грубое преуменьшение Холокоста, совершенного нацистской Германией в Литве. Сам он в четверг в суде не появился и приговор не выслушал.

"Он публично насмехался, унижал, подстрекал к ненависти к группе лиц или отдельных ее представителей из-за их еврейской национальности. Такое публично высказанное мнение выходит за рамки свободы выражения, нарушает принцип равноправия и влечет за собой уголовную ответственность", – заявила председатель коллегии судей Нида Вигелене.

Главный прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры Юстас Лауцюс подчеркнул, что этот приговор свидетельствует: для антисемитизма в Литве нет места, а лица, совершающие такие преступления, направленные на разжигание ненависти, могут быть осуждены независимо от их влияния в политике или занимаемых должностей.

Прокурор предлагал назначить Жемайтайтису штраф в размере 51 250 евро. Сам прокурор говорит, что в таких делах, где судят политиков, находящихся у власти, важен не размер наказания, а сам факт юридической оценки.

"Кроме того, я понял, что господин Жемайтайтис осужден не по всей совокупности предъявленных эпизодов, а лишь по части из инкриминируемых ему", – отметил Лауцюс.

Конституционный суд 25 апреля 2024 года установил, что действия и антисемитские высказывания Жемайтайтиса нарушили принесенную им присягу и грубо нарушили Конституцию. Однако он успел вовремя выйти из состава Сейма, чтобы избежать санкции в рамках процедуры импичмента – отстранения от должности с десятилетним запретом занимать должности, которые требуют принесения присяги Литовской Республике.

Позже в отношении Жемайтайтиса было начато уголовное преследование, и дело передали в Вильнюсский окружной суд.

Напомним, Ремигиюс Жемайтайтис, который является депутатом литовского парламента и лидером ультраправой партии "Заря Немана", но не занимает никаких государственных должностей, провел встречу с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, чем вызвал споры.

