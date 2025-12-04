Макрон у Китаї пропонує ввести мораторій на удари по критичній інфраструктурі України

Президент Франції Емманюель Макрон запропонував Китаю підтримати мораторій на удари по критичній інфраструктурі України взимку.

Про це він сказав на пресконференції з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, передає "Європейська правда".

Макрон у контексті війни РФ проти України заявив про необхідність зробити все можливе, щоб знайти компроміси, але при цьому зберегти міжнародне право і забезпечити стабільність у довгостроковій перспективі.

"Я сподіваюся, що Китай приєднається до нашого заклику та наших зусиль, щоб якнайшвидше досягти принаймні припинення вогню у формі мораторію на удари по критичній інфраструктурі", – заявив президент Франції.

За його словами, це має ключове значення для майбутньої зими, оскільки сьогодні цивільна інфраструктура, зокрема енергетична, все ще перебуває під обстрілом Росії.

Макрон також закликав свого китайського колегу докласти зусиль для припинення війни в Україні.

Триденний візит Макрона відбувається після поїздки до Парижа цього тижня президента Володимира Зеленського.

Нещодавно також писали, що міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль відвідає Китай на початку грудня після того, як нещодавно його поїздка була скасована.