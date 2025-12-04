Макрон вважає співпрацю з Китаєм ключовою для припинення війни РФ проти України

У четвер, 4 грудня, президент Франції Емманюель Макрон закликав свого китайського колегу Сі Цзіньпіна докласти зусиль для припинення війни в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BFMTV.

Емманюель Макрон перебуває в Китаї з четвертим державним візитом і закликав Сі Цзіньпіна докласти зусиль для досягнення мирної угоди в Україні. Він вважає здатність Китаю до співпраці в цьому питанні "вирішальною".

"Ми повинні продовжувати мобілізуватися на підтримку миру і стабільності у світі. І від України до різних регіонів світу, які постраждали від війни, наша здатність працювати разом має вирішальне значення", – заявив Макрон після закритої зустрічі і напередодні ширших дискусій.

"Ми знаємо, що у нас є багато спільних позицій, іноді ми маємо розбіжності, але ми несемо відповідальність за їх подолання, за пошук механізмів співпраці та вирішення суперечок для ефективного багатостороннього підходу, в який ми віримо", – додав французький лідер.

Зі свого боку, Сі Цзіньпін запевнив, що Китай має намір співпрацювати з Францією, щоб "виключити будь-яке втручання" і "зробити загальне стратегічне партнерство між Китаєм і Францією більш стабільним".

Французький глава держави, який прибув у Китай у середу ввечері, 3 грудня, у супроводі 35 керівників великих компаній, мав взяти участь у підписанні низки контрактів.

Це четвертий державний візит Макрона до Китаю з моменту його обрання президентом у 2017 році. Сам Сі Цзіньпін був урочисто прийнятий у Франції в 2024 році, і Єлисейський палац представляє час, який Сі Цзіньпін проведе з Макроном до п'ятниці, в тому числі в приватному порядку, як знак важливості відносин.

Триденний візит Макрона відбувається після поїздки до Парижа цього тижня президента Володимира Зеленського.

Нещодавно також писали, що міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль відвідає Китай на початку грудня після того, як нещодавно його поїздка була скасована.