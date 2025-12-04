Макрон в Китае предлагает ввести мораторий на удары по критической инфраструктуре Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил Китаю поддержать мораторий на удары по критической инфраструктуре Украины зимой.

Об этом он сказал на пресс-конференции с лидером Китая Си Цзиньпином, передает "Европейская правда".

Макрон в контексте войны РФ против Украины заявил о необходимости сделать все возможное, чтобы найти компромиссы, но при этом сохранить международное право и обеспечить стабильность в долгосрочной перспективе.

"Я надеюсь, что Китай присоединится к нашему призыву и нашим усилиям, чтобы как можно быстрее достичь по крайней мере прекращения огня в форме моратория на удары по критической инфраструктуре", – заявил президент Франции.

По его словам, это имеет ключевое значение для будущей зимы, поскольку сегодня гражданская инфраструктура, в частности энергетическая, все еще находится под обстрелом России.

Макрон также призвал своего китайского коллегу приложить усилия для прекращения войны в Украине.

Трехдневный визит Макрона проходит после поездки в Париж на этой неделе президента Владимира Зеленского.

Недавно также писали, что министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль посетит Китай в начале декабря после того, как недавно его поездка была отменена.