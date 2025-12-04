Мерц призывает ЕС разделить риски использования росактивов, потому что на кону будущее Европы

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал страны ЕС не бояться разделить риски использования замороженных российских активов для предоставления займа Украине.

Об этом говорится в его статье в Frankfurter Algemeine Zeitung, передает "Европейская правда".

Мерц отмечает, что империалистическая Россия стремится распространить свою сферу влияния далеко за пределы своих границ – на государства Европы.

"Москва готовится военно, ее общество готовится военно к конфликту с Западом. Такая Россия угрожает европейской свободе и безопасности", – отметил он.

Европейская комиссия, как напомнил Мерц, представила конкретное предложение, как собрать более 165 млрд евро дополнительного финансирования для Украины.

"Поэтому в наших руках не только укрепление Украины, но и отправка Москве однозначного сигнала о том, что продолжение этой захватнической войны не имеет смысла. Это сигнал не о продолжении войны, а о ее окончании. Мы посылаем сигнал о европейской независимости, сигнал о том, что мы, европейцы, решаем и формируем то, что происходит на нашем континенте", – заявил канцлер.

По его словам, чтобы послать этот сигнал, нужно использовать замороженные российские активы.

"Мы должны разделить все финансовые риски этого шага. Для меня "разделить" означает, что каждый несет одинаковый риск пропорционально своим экономическим возможностям. Мы должны договориться об этом принципе на политическом уровне, а затем реализовать его в юридически обязывающей форме. Было бы неприемлемо, если бы в этом процессе одна страна несла непропорционально большую нагрузку", – заявил Мерц.

Он выразил понимание, что, в частности, правительство Бельгии, где находится значительная часть замороженных активов, не может полагаться исключительно на политические обещания.

"Эти беспокойства должны быть учтены во время будущих обсуждений конкретных юридических текстов. Эти обсуждения должны начаться немедленно и быть завершены быстро", – уточнил канцлер.

"Однако для этого необходим политический сигнал от европейских глав государств и правительств: именно мы должны продвигаться вперед на пути к европейскому суверенитету. То, что мы решим сейчас, определит будущее Европы", – подчеркнул он.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен 3 декабря объявила два решения по финансированию Украины в 2026-2027 годах, одно из них предлагает использовать средства от замороженных российских активов в ЕС для предоставления Украине "репарационного займа".

Еще до объявления нового предложения Бельгия – на территории которой хранится основная часть росактивов в ЕС и которая опасается юридических последствий решения – назвала его категорически неприемлемым.