Турецький міністр просить "сторони війни" в Україні не атакувати енергетичну інфраструктуру

Міністр енергетики Туреччини закликав захистити постачання нафти і газу в Чорному морі після того, як три російські танкери стали мішенню біля турецького узбережжя.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Алпарслан Байрактар заявив, що Туреччина стурбована не тільки загрозою для судноплавства, але й для двох підводних трубопроводів, "Блакитний потік" і "Турецький потік", які транспортують природний газ з Росії до Туреччини.

Згадуючи про підрив "Північних потоків" у 2022 році, Байрактар вказав на залежність Туреччини від імпортного газу.

"Ми закликаємо всі сторони не втягувати енергетичну інфраструктуру в цю війну, тому що вона є частиною повсякденного життя людей", – сказав він під час пресконференції в середу.

"Ми повинні забезпечити безперебійність енергопостачання в Чорному морі та у протоках (Босфор і Дарданелли)", – додав він.

Раніше повідомлялося, що 28 листопада в Чорному морі внаслідок зовнішніх ударів загорілися два підсанкційні танкери біля узбережжя Туреччини. Джерела "УП" в СБУ заявили, що це була спецоперація Служби безпеки України.

2 грудня стало відомо, що ще один російський танкер був атакований неподалік берегів Туреччини.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав ці випадки "тривожним загостренням".