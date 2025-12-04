Турецкий министр просит "стороны войны" в Украине не атаковать энергетическую инфраструктуру

Министр энергетики Турции призвал защитить поставки нефти и газа в Черном море после того, как три российских танкера стали мишенью у турецкого побережья.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Алпарслан Байрактар заявил, что Турция обеспокоена не только угрозой для судоходства, но и для двух подводных трубопроводов, "Голубой поток" и "Турецкий поток", которые транспортируют природный газ из России в Турцию.

Вспоминая о подрыве "Северных потоков" в 2022 году, Байрактар указал на зависимость Турции от импортного газа.

"Мы призываем все стороны не втягивать энергетическую инфраструктуру в эту войну, потому что она является частью повседневной жизни людей", – сказал он во время пресс-конференции в среду.

"Мы должны обеспечить бесперебойность энергоснабжения в Черном море и в проливах (Босфор и Дарданеллы)", – добавил он.

Ранее сообщалось, что 28 ноября в Черном море у побережья Турции в результате внешних ударов загорелись два подсанкционных танкера. Источники "УП" в СБУ заявили, что это была спецоперация Службы безопасности Украины.

2 декабря стало известно, что еще один российский танкер был атакован неподалеку от берегов Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал эти случаи "тревожным обострением".