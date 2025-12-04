Половина європейців вважають Трампа ворогом Європи

Згідно з опитуванням, майже половина європейців вважають Дональда Трампа "ворогом Європи".

Про це свідчить опитування, проведене в дев'яти країнах для паризької платформи з обговорення європейських питань Le Grand Continent, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Guardian.

Жан-Ів Дормаген, професор політології та засновник агентства опитувань Cluster17, сказав: "Європа не тільки стикається зі зростаючими ризиками, але й переживає трансформацію свого історичного, геополітичного та політичного середовища. Загальна картина [опитування] показує Європу, яка відчуває тривогу, глибоко усвідомлює свою вразливість і намагається позитивно проєктувати себе в майбутнє".

Опитування показало, що в середньому 48% людей у дев'яти країнах вважають Трампа відвертим ворогом – від 62% у Бельгії та 57% у Франції до 37% у Хорватії та 19% у Польщі.

"На всьому континенті трампізм явно вважається ворожою силою", – сказав Дормаген, додавши, що це сприйняття посилюється, і менше людей, ніж у грудні 2024 року, описують Трампа як "ні друга, ні ворога", а більше – як однозначно ворога.

Однак європейці все ще вважають відносини з США стратегічно важливими: на запитання, яку позицію ЄС повинен зайняти щодо уряду США, найпопулярнішим варіантом (48%) був компроміс.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц раніше заявив, що у відносинах Європи і США з’явився "глибокий розкол", а також попередив про загрозу з боку Китаю та системні виклики світовому порядку, які вимагають єдиної європейської відповіді.

Нагадаємо, 5 листопада в Німеччині відбулось перше засідання новоствореної Ради національної безпеки.

На першому засіданні Ради з нацбезпеки Німеччини основну увагу приділили ухваленню "міжвідомчого плану дій щодо протидії гібридним загрозам".