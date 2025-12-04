Половина европейцев считают Трампа врагом Европы

Согласно опросу, почти половина европейцев считают Дональда Трампа "врагом Европы".

Об этом свидетельствует опрос, проведенный в девяти странах для парижской платформы по обсуждению европейских вопросов Le Grand Continent, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Guardian.

Жан-Ив Дормаген, профессор политологии и основатель агентства опросов Cluster17, сказал: "Европа не только сталкивается с растущими рисками, но и переживает трансформацию своей исторической, геополитической и политической среды. Общая картина [опроса] показывает Европу, которая испытывает тревогу, глубоко осознает свою уязвимость и пытается позитивно проецировать себя в будущее".

Опрос показал, что в среднем 48% людей в девяти странах считают Трампа откровенным врагом – от 62% в Бельгии и 57% во Франции до 37% в Хорватии и 19% в Польше.

"На всем континенте трампизм явно считается враждебной силой", – сказал Дормаген, добавив, что это восприятие усиливается, и меньше людей, чем в декабре 2024 года, описывают Трампа как "ни друга, ни врага", а больше – как однозначно врага.

Однако европейцы все еще считают отношения с США стратегически важными: на вопрос, какую позицию ЕС должен занять в отношении правительства США, самым популярным вариантом (48%) был компромисс.

Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее заявил, что в отношениях Европы и США появился "глубокий раскол", а также предупредил об угрозе со стороны Китая и системных вызовах мировому порядку, которые требуют единого европейского ответа.

Напомним, 5 ноября в Германии состоялось первое заседание новосозданного Совета национальной безопасности.

На первом заседании Совета по нацбезопасности Германии основное внимание уделили принятию "межведомственного плана действий по противодействию гибридным угрозам".