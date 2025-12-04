"США можуть зрадити Україну та Європу": Spiegel опублікував злиту розмову євролідерів

Лідери Франції та Німеччини у телефонній розмові, що відбулася на початку цього тижня за участю ключових європейських країн та України, висловлювали прямі побоювання, що Сполучені Штати можуть "зрадити Україну та Європу" у переговорах, які ведуть з Кремлем стосовно потенційної мирної угоди.

Про це повідомляє Spiegel з посиланням на отриманий транскрипт телефонної розмови лідерів, що відбулася 1 грудня.

Йдеться про дзвінок після дня переговорів у Флориді минулими вихідними за участю української делегації та команди Трампа.

У розмові з президентом України брали участь президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Александер Стубб, прем’єр Польщі Дональд Туск, прем’єрка Данії Метте Фредеріксен, прем’єр Норвегії Йонас Гар Стьоре, прем’єрка Італії Джорджа Мелоні, генсек НАТО Марк Рютте, а також лідери Євросоюзу – президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Євроради Антоніу Кошта.

Макрон під час розмови нібито сказав про "ймовірність, що США зрадять Україну у питаннях територій, без ясності щодо гарантій безпеки". Також, згідно з транскриптом, він додав, що бачить "велику загрозу" для Зеленського (у публікації не уточнюють, в якому конкретному контексті це лунало).

Мерц, згідно з транскриптом, сказав, що Зеленському потрібно бути "дуже обережним у наступні дні".

"Вони ведуть гру – і з вами, і з нами", – сказав канцлер Німеччини.

Президент Фінляндії Александр Стубб в один із моментів розмови сказав, що "ми (європейці) не маємо покидати Україну і Володимира сам на сам з цими хлопцями".

"Погоджуюся з Александром, ми маємо захищати Володимира", – додав Рютте.

У пресслужбах президента Фінляндії і генсека НАТО не відповіли на запит Spiegel про коментар щодо правдивості їхньої інформації.

Кілька безпосередніх свідків розмови, що спілкувались на умовах анонімності, підтвердили виданню, що такий дзвінок був і зміст розмови передано точно, але відмовилися підтверджувати конкретні цитати. У Зеленського журналістам відповіли, що не коментуватимуть.

У Єлисейському палаці заперечують, що Макрон говорив про "загрозу зради" з боку США.

"Президент не висловлювався у таких формулюваннях", – зазначили у відповіді, але не надали цитат, посилаючись на конфіденційність розмови лідерів. Водночас у пресслужбі нагадали публічні заяви Макрона, де той позитивно коментував роль США у перемовинах.

У Мерца сказали, що не хочуть коментувати злиті фрагменти розмови.

Нагадаємо, 4 грудня секретар РНБО Рустем Умєров, який очолює українську делегацію на переговорах зі США, знову вирушає до Флориди, щоб дізнатися у деталях про підсумки перемовин спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа з правителем РФ у Москві.

