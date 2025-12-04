"США могут предать Украину и Европу": Spiegel опубликовал слитый разговор евролидеров

Лидеры Франции и Германии в телефонном разговоре, состоявшемся в начале этой недели с участием ключевых европейских стран и Украины, выражали прямые опасения, что Соединенные Штаты могут "предать Украину и Европу" в переговорах, которые ведут с Кремлем о потенциальном мирном соглашении.

Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на полученный транскрипт телефонного разговора лидеров, состоявшегося 1 декабря.

Речь идет о звонке после дня переговоров во Флориде в минувшие выходные с участием украинской делегации и команды Трампа.

В разговоре с президентом Украины участвовали президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александер Стубб, премьер Польши Дональд Туск, премьер Дании Метте Фредериксен, премьер Норвегии Йонас Гар Стёре, премьер Италии Джорджа Мелони, генсек НАТО Марк Рютте, а также лидеры Евросоюза – президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Евросовета Антониу Кошта.

Макрон во время разговора якобы сказал о "вероятности, что США предадут Украину в вопросах территорий, без ясности относительно гарантий безопасности". Также, согласно транскрипту, он добавил, что видит "большую угрозу" для Зеленского (в публикации не уточняют, в каком конкретном контексте это звучало).

Мерц сказал, что Зеленскому нужно быть "очень осторожным в последующие дни".

"Они ведут игру – и с вами, и с нами", – сказал канцлер Германии.

Президент Финляндии Александр Стубб в один из моментов разговора сказал, что "мы (европейцы) не должны оставлять Украину и Владимира один на один с этими парнями".

"Согласен с Александром, мы должны защищать Владимира", – добавил Рютте.

В пресс-службах президента Финляндии и генсека НАТО не ответили на запрос Spiegel о комментарии относительно правдивости их информации.

Несколько непосредственных свидетелей разговора, говоривших на условиях анонимности, подтвердили изданию, что такой звонок был и содержание разговора передано точно, но отказались подтверждать конкретные цитаты. У Зеленского журналистам ответили, что не будут комментировать.

В Елисейском дворце отрицают, что Макрон говорил об "угрозе предательства" со стороны США.

"Президент не высказывался в таких формулировках", – отметили в ответе, но не предоставили цитат, ссылаясь на конфиденциальность разговора лидеров. В то же время в пресс-службе напомнили публичные заявления Макрона, где тот положительно комментировал роль США в переговорах.

У Мерца сказали, что не хотят комментировать слитые фрагменты разговора.

Напомним, 4 декабря секретарь СНБО Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию на переговорах с США, снова отправляется во Флориду, чтобы узнать в деталях об итогах переговоров спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа с правителем РФ в Москве.

