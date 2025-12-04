Франція: РФ стала багатогранною загрозою, тривалою і довгостроковою для всіх своїх сусідів

Міністр Франції у справах Європи Бенжамен Аддад попередив про довгостроковий характер загрози з боку Росії, яку вона становить для Європи.

Про це він сказав під час виступу на зустрічі міністрів закордонних справ держав-членів ОБСЄ, повідомляє "Європейська правда".

Аддад підкреслив колективне бажання досягти миру у війні в Україні, але це врегулювання має бути справедливим, воно має бути довготривалим, кордони не можуть бути змінені.

"Україна ніколи не повинна бути вразливою до майбутніх атак. Вона повинна мати надійні гарантії безпеки, які забезпечать її майбутнє і мир на континенті. Ми будемо продовжувати координувати наші зусилля в цьому напрямку з Україною і нашими американськими друзями, а також усіма нашими партнерами, щоб створити умови, які будуть поважати суверенітет України", – наголосив він.

Але, за словами міністра, Росія відмовляється вести сумлінні переговори в дусі доброї волі і продовжує бомбардувати українських цивільних осіб, порушуючи міжнародне право.

"Вона висуває максималістські, ескалаційні вимоги. Росія стала багатогранною загрозою, тривалою і довгостроковою для всіх своїх сусідів у Європі та за її межами. Майбутнє Європи та НАТО залежить від вибору Росії щодо ескалації відносин з усіма європейськими країнами", – наголосив він.

Аддад заявив про нову форму конфлікту, "гібридний і відкритий конфлікт". За його словами, Франція є однією з країн, яка особливо постраждала від російських кібероперацій.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія регулярно порушує принципи ОБСЄ, тому їй не місце за столом організації.

Зазначимо, глава МЗС України Андрій Сибіга у своєму виступі у Відні заявляв, що Росії не місце за столом ОБСЄ.

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров відсутній на цьогорічній міністерській зустрічі ОБСЄ, РФ представляє його заступник Александр Глушко.

