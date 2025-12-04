Сибіга в ОБСЄ: за цим столом не місце для Росії

Глава МЗС Андрій Сибіга під час зустрічі міністрів закордонних справ держав-членів ОБСЄ у Відні заявив, що Росії, відповідальній за воєнні злочини в Україні, не місце за столом організації.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на виступ міністра.

Зазначимо, Сибіга виступив перед міністрами першим – за домовленістю між європейськими колегами, які поступилися Україні своїм місцем.

Міністр звернув увагу на те, що за останні місяці Росія програла чотири важливі вибори у міжнародних організаціях – до ради ІКАО, виконавчої ради ЮНЕСКО, виконавчої ради ОЗХЗ та ради Міжнародної морської організації.

"Країни усього світу не вважають Росію партнером у вирішенні глобальних проблем. Адже саме Москва є першопричиною глобальних проблем. Також немає підстав вважати, що Росія може бути партнером тут – в ОБСЄ", – заявив Сибіга.

Він додав, що "за цим столом не повинно бути місця для воєнних злочинців".

"195 тисяч воєнних злочинів. 671 дитина вбита і понад 2 тисяч поранені. Тортури, зґвалтування та систематичні порушення прав людини. Все це має припинитися", – заявив глава МЗС.

Він також закликав ОБСЄ провести реформу, яку Україна запропонувала раніше.

"Настав час для організації адаптуватися до нових реалій. Реформа ОБСЄ, яку ми запропонували минулого року, залишається на порядку денному", – відзначив міністр.

Варто зазначити, після початку повномасштабного вторгнення Росії Україна регулярно закликає організацію до перезапуску, зокрема, виключивши РФ.

Читайте більше у статті: НАТО без Штатів, ОБСЄ без Росії? Як Кремль та Білий дім будують нову схему "миру" в Європі